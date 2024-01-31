Александр Мостовой – об Угальде: «Для нашего рынка — это большой трансфер»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой вновь прокомментировал подписание «красно-белыми» Манфреда Угальде, форварда «Твенте» из Нидерландов.

«Ясно, что те, кто его покупал, за ним следили и знают его возможности. Для нашего рынка — это большой трансфер, тем более в такое время. Говорят даже, что за 15 млн евро его купили. Посмотрим, что из этого получится», - цитирует Мостового Betonmobile.

Напомним, что Угальде подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года. В сезоне за нидерландский клуб он уже имеет в активе 16 голевых действий.

Ранее про Угальде рассказал его бывший одноклубник.