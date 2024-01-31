Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на трансфер Манфреда Угальде в «Спартак».

«Очень рискованный трансфер. Сегодня не надо отдавать за иностранцев такие большие деньги. Возможно, звезду купили, но я в это слабо верю. Только официальные игры покажут, стоит он 15 миллионов или нет. Кстати, «Зенит» купил тоже молодого и талантливого Педро. Первое впечатление очень неплохое. Уже отдает и забивает. Угальде я пока не видел, так что сложно сказать что-то конкретное», — сказал Тарханов.

Первый товарищеский матч в 2024 году «Спартак» проведет 2 февраля против «Торпедо». Возможно, уже в этой игре мы увидим дебют 21-летнего Угальде.