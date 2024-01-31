Бояринцев назвал условие, при котором «Спартак» поборется за первую тройку

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев назвал условие, при котором «красно-белые» грядущей весной смогут побороться за первую тройку турнирной таблицы РПЛ.

«Весной у «Спартака» хорошие перспективы. Но чтобы было именно так, Абаскалю надо нащупать какую‑то оптимальную тактическую схему. Чтобы не бросаться из крайности в крайность, наиграть состав», - говорит Бояринцев телеканалу «Матч ТВ».

«Спартак» не слишком стабильно провёл первую часть сезона. От того и результат – клуб занимает лишь пятое место турнирной таблицы Премьер-лиги по итогам первой части и обладает в активе 30 баллами.