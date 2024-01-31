Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, от чего зависит дальнейшая карьера Артёма Дзюбы в московском клубе.

«Сколько времени есть у Дзюбы в «Локомотиве»? Всё зависит от Дзюбы и стратегии клуба. Когда я был в «Аяксе», мне было 33 и мне сказали, что ты нам нравишься, подходишь нам, но, к сожалению, нам нужно растить молодых футболистов и продавать их. Поэтому ты будешь сидеть на скамейке, но ты нам помогай и тому подобное. Здесь может быть такая же ситуация, потому что Дзюба хорош в раздевалке, в играх всегда может выйти и помочь. Не может двигаться, как молодой, но опыт и мастерство иногда незаменимы», — сказал Булыкин.

35-летний Дзюба выступает в «Локомотиве» с февраля 2023 года. За это время форвард сыграл 33 матча во всех турнирах, отметившись 12 голами и девятью результативными передачами.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.