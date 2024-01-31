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Сёмин: «У Денисова много хороших идей, которые он может воплотить»

31 Января 2024 • 20:12 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рад свежему назначению Игоря Денисова тренером академии столичного «Торпедо». О назначении Денисова стало известно сегодня, 31 января.

«Ему есть, что показать людям, и есть, что преподнести детям. У него есть опыт работы с молодыми ребятишками. А ещё ему нравится профессия детского тренера. У него есть много хороших идей, которые он реально может воплотить», - делится Сёмин с порталом «Спорт День за Днём».

Напомним, что Денисов завершил карьеру в 2019 году, три последних года карьеры он провёл в московском «Локо», в том числе под руководством Юрия Сёмина.

Игорь Денисов — новый тренер академии «Торпедо»

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