Маурисио Серрано, агент колумбийского полузащитника Даниэля Руиса Риверы, который сейчас выступает за «Мильонариос», специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, есть ли к его клиенту предложения из России.

«Не знаю, рассматривают ли клубы РПЛ моего клиента, но на данный момент к нам никто из России не обращался», - заявил агент нашему корреспонденту.

Напомним, ранее сообщалось, что Ривера может перебраться в Россию – им якобы интересуется целый ряд клубов. По оценкам от Transfermarkt, стоит Ривера 3,5 млн евро. Футболисту 22 года, за свой нынешний клуб он играет порядка двух лет.