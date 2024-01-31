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Непомнящий — об Угальде: «Меня удивляет то, что клубы тратят огромные деньги на иностранцев» эксклюзив

31 Января 2024 • 20:00 Комментировать

Известный российский специалист Валерий Непомнящий в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на трансфер Манфреда Угальде в «Спартак».

«Оказавшись в изоляции, мы приобрели огромную мотивацию тратить ресурсы на подготовку российских игроков и тренеров. Раз у нас нет возможности играть в еврокубках, то мы должны давать больше шансов отечественным спортсменам. Так что меня изначально удивляет то, что многие клубы тратят огромные деньги на иностранцев. На это я повлиять не могу, так что просто высказываю свою позицию», — сказал Непомнящий.

Напомним, Угальде стал игроком «Спартака» 29 января, перебравшись из нидерландского «Твенте».

Ближайший матч «красно-белых» запланирован на 2 февраля. Соперником команды Гильермо Абаскаля в товарищеском матче станет «Торпедо».

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