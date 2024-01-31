Карпин не исключил, что Глушаков останется в «Ростове»

На зимних сборах опытнейший 37-летний полузащитник Денис Глушаков тренируется с клубом РПЛ, «Ростовом». Главный тренер дончан Валерий Карпин отметил, что существует вероятность, что Глушаков останется в «Ростове».

«Такая вероятность существует. Но насколько она велика — пока непонятно. Грубо говоря, он сейчас на просмотре. Всё будет зависеть от его игры», - делится Карпин с порталом Sport24.

Отметим, что Глушаков сейчас – свободный агент, он покинул костромской «Спартак» этой зимой, клуб Второй лиги. Денис является уроженцем Ростовской области, он родился в городе Миллерово.