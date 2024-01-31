Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно будущего Виктора Давилы в ЦСКА.

«Я скажу честно, я не понимаю, за счёт чего он играть собирается. Пока результатов нет особо. Я даже узнавал у ребят из ЦСКА, как он бегает на нормативах.

У меня есть ощущение, что ЦСКА нужно расстаться с ним. Пока он никакой. Может, у папуасов он и забивал мячи, но здесь он никакой. Любой ветеран сыграет не хуже. Проблема ещё в том, что его сейчас не продашь, потому что он не зарекомендовал себя. На нем только потерять деньги сейчас. Можно отдать его в аренду, пусть там поиграет. Потому что это не дело, что он сидит в запасе просто», - сказал Пономарёв.