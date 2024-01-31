«Факел» обыграл «Балтику» в контрольной встрече

В среду два клуба РПЛ, воронежский «Факел» и «Балтика» из Калининграда провели очный товарищеский матч на сборах в Турции. Сильнее оказались «огнеопасные», команда Сергея Ташуева оформила победу со счётом 2:1.

Голами в составе «Факела» отличились два игрока атаки – это форвард Евгений Марков и нападающий Хызыр Аппаев. Голом в стане «Балтики» ответил Анхело Энрикес.

Отметим, что в оставшейся части сезона «Факел» и «Балтика» уже точно не сыграют друг с другом, так как команды провели между собой две очные встречи.

«Факел» занимает 11-е место турнирной таблицы с 21 баллом, «Балтика» - на 15-м месте в зоне вылета с 13 баллами.