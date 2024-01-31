Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на трансфер Манфреда Угальде в «Спартак».

«Приезд в страну сильных легионеров — это неплохо. Но сейчас любой трансфер иностранца в Россию — все равно политизированный шаг. Может, «Спартак» взял Угальде из бизнес-соображений. Чтобы потом подороже продать. Самое важное сейчас — вывести своих игроков на новый уровень. Очень многое зависит от нашей работы. Сейчас пришло время, когда мы реально можем развивать россиян. Надо этим пользоваться. У нас в стране полно одаренных ребят», — сказал Гаджиев.

29 января московский «Спартак» объявил о переходе 21-летнего Угальде из «Твенте». Сообщалось, что трансфер обошелся «красно-белым» в 12 миллионов евро плюс три миллиона в качестве бонусов.