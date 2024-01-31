Тикнизян: «Не скажу, что я и команда в целом пришли в форму»

Защитник столичного «Локомотива» Наир Тикнизян оценил подготовку своей команды к возобновлению сезона.

«Я бы не сказал, что я и команда в целом пришли в форму. Мы на пути к этому, проводим продуктивную работу. Надеюсь, что к концу третьего сбора мы все будем на пике своих кондиций», - говорит Тикнизян телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что вечером среды «Локомотив» обыграл «Урал» в рамках контрольного матча. Тикнизян отличился в этом матче дублем, а счёт игры по итогу финального свистка – 4:2.

Следующий матч «Локо» должен провести 4 февраля – соперником станет один из сильнейших клубов Казахстана, алматинский «Кайрат».