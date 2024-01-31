​Солари в «Краснодаре» не будет – источник

В прессе появилась информация о том, что «Краснодару» интересен вингер Пабло Солари, который сейчас представляет аргентинский «Ривер Плейт». Впрочем, телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси» сообщает – 22-летнего игрока в составе «быков» не будет.

«От него отказались. В «Краснодаре» его не будет», - сообщил источник.

22-летний Пабло Солари выступает за «Ривер Плейт» с лета 2022 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают этого футболиста в 8 миллионов евро.

Отметим, что «Краснодар» является лидером чемпионата России после восемнадцати сыгранных туров.