«Локомотив» обыграл «Урал», Тикнизян оформил дубль

Столичный «Локомотив» на зимних сборах в ОАЭ с уверенным счётом на табло обыграл клуб второй половины турнирной таблицы РПЛ, екатеринбургский «Урал». Матч закончился со счётом 4:2.

Голами в составе «Локо» отличились защитник Наир Тикнизян и нападающий Вадим Раков. У уральцев голы в ворота москвичей забивали Алексей Каштанов и защитник Итало.

Следующий товарищеский матч «Локомотив» по плану должен провести 4 февраля, соперником станет алматинский «Кайрат». «Локо» занимает четвёртое место турнирной таблицы РПЛ с 31 баллом, «Урал» на 12-м с 19 очками в активе.