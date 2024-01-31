«Локомотив» обыграл «Урал», Тикнизян оформил дубль

Столичный «Локомотив» на зимних сборах в ОАЭ с уверенным счётом на табло обыграл клуб второй половины турнирной таблицы РПЛ, екатеринбургский «Урал». Матч закончился со счётом 4:2.
Голами в составе «Локо» отличились защитник Наир Тикнизян и нападающий Вадим Раков. У уральцев голы в ворота москвичей забивали Алексей Каштанов и защитник Итало.
Следующий товарищеский матч «Локомотив» по плану должен провести 4 февраля, соперником станет алматинский «Кайрат». «Локо» занимает четвёртое место турнирной таблицы РПЛ с 31 баллом, «Урал» на 12-м с 19 очками в активе.
Протокол игры
|(1:0) 9'
|29' (1:1)
|(2:1) 40'
|45' (2:2)
|(3:2) 45'
|(4:2) 45'
Мамин Алексей•Итало•Филипенко Егор•Бочеров Валерий•Мишкич Даниэль•Кулаков Денис•Сиссе Ибраима•Аюпов Тимур•Бикфалви Эрик•Газинский Юрий•Концевой Артём
31 января.
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