Бывший нападающий сборной СССР Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на трансфер Манфреда Угальде в «Спартак».

«Понятно, что «Спартак» нуждался в усилении атаки. Соболев в первой части сезона очень ярко не выглядел, к Промесу тоже были вопросы. У нас есть деньги, поэтому нас доят иностранные клубы. Сколько за Угальде отдали? 15 миллионов евро? Думаю, реально он стоит миллионов пять по всем меркам. Но для России такие условия. И мы на эти условия соглашаемся. У нас, к сожалению, нет какого-то барьера или трансферного потолка. Надо сделать так, чтобы больше 10 миллионов на трансферы было тратить нельзя. И потолок зарплат надо установить», — сказал Масалитин.

29 января «Спартак» объявил о переходе 21-летнего Угальде из нидерландского «Твенте». Как сообщало сетевое издание «Евро-Футбол.Ру», сумма сделки составила 12 миллионов евро без учета бонусов.