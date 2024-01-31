Агент считает, что Скопинцев не подходит «Зениту»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился комментарием о возможном переходе защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева в «Зенит».

«Не зенитовский игрок. Там нужен тонкий пас, умение начать атаку, а это не его конек. Не думаю, что Скопинцев окажется в «Зените». Им легче среди молодежи найти такого игрока, может, в своей системе», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что санкт-петербургский «Зенит» проявляет интерес к 26-летнему футболисту. Однако, по данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Скопинцев не планирует покидать «Динамо».

В текущем сезоне защитник провел 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два ассиста.