Сёмин отреагировал на нового форварда «Локомотива»

Легендарный тренер столичного «Локомотива» Юрий Сёмин оценил усиление атаки «железнодорожников». На позицию форварда у клуб пришёл Саид Хамулич. Его прошлым клубом была французская «Тулуза», представитель элитного дивизиона Франции.

«Я не знаю такого игрока. Есть специалисты «Локомотива», которые смотрели Хамулича. Значит, они гарантируют, что он поможет команде», - рассуждает Юрий Павлович для «Чемпионата».

Напомним, что усилил Хамулич столичный «Локо» в рамках арендного соглашения – оно рассчитано до конца текущего сезона. Права выкупа футболиста, который провёл первую часть сезона в «Витессе» в Нидерландах, у «Локомотива» имеется.