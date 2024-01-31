Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игровое состояние московского клуба.

«Летнюю трансферную кампанию «Динамо» провело неплохо. Чавес, Бителло, Карраскаль — почти все усилили игру команды. Мы не знаем финансовое положение клуба. Чтобы бороться за первое место, нужны вложения и терпение. Все остальное к первому месту не приведет. Сейчас «Динамо» обязано бороться за тройку, за первое место сложнее. Сейчас ведь команды на сборах, а до паузы динамовцы были на очень хорошем ходу», — сказал Силкин.

После 18 туров подопечные Марцела Лички располагаются на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет шесть баллов.