Нападающий «Крыльев Советов» Егор Карпицкий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, что в весенней части сезона самарцы будут биться за каждое очко, а также о задачах на второй круг.

- В первом контрольном матче «Крыльев Советов» вы забили такой красивый мяч через себя, что даже судья за голову схватился. Расскажите об этом голе.

- Да, гол получился красивый. Это часть моей работы, которую я выполнил в этом матче. Раньше тоже получалось так забивать, когда играл за «Шахтер».

- В чемпионате готовы это повторить и забить через себя?

- Таких мячей в чемпионате России пока не забивал, но готов повторить этот гол.

- От третьего места в турнирной таблице «Крылья Советов» отделяют всего три очка. Вы готовы к борьбе за медали?

- Будем бороться за каждое очко. Весной каждая игра будет для нас принципиальной. Расслабляться мы точно не намерены.

- Для достижения этой цели «Крыльям Советов» необходимо усиление. Ждете новичков?

- Если кто-то приедет на просмотр, это усилит конкуренцию. А она мотивирует и закаляет ребят. Благодаря этому наша команда растет.

- Следите за усилением конкурентов?

- Мы будем брать молодежью.

- Кто-то из молодых в ближайшем будущем дорастет до уровня Салтыкова?

- У нас все ребята перспективные. Главное, развивать их в правильном направлении и уделять им больше внимания. И тогда все у них получится. У нас же вырастали звездочки из молодых футболистов.

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- Игорь Осинькин славится тем, что умеет работать с молодежью.

- Поэтому я и играю в «Крыльях Советов». Знал, что он с ребятами хорошо работает, что в команде есть свои воспитанники, которых каждый год продают. Стало интересно, поэтому мой выбор пал на эту команду.

- Довольны своим прогрессом в самарском клубе?

- Моя адаптация уже прошла и нужно вливаться в команду, работать еще усерднее. Тогда, уверен, все будет отлично.

- Вы привлекаетесь к сборной Беларуси. В таком молодом возрасте не тяжеловато распаляться на два фронта?

- Нет. Наоборот, получаю дополнительный опыт, который помогает развиваться.

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- Считается, что команду от вылета спасают 33 очка. У «Крыльев Советов» уже 29 очков. То есть задачу минимум вы практически выполнили.

- Рано заглядывать в таблицу, потому что предстоит играть почти весь второй круг. Весной мы готовы стартовать еще лучше, чем в первом круге. Постараемся удивить общественность.

Елена Григорьевская