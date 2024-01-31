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«Спартак» предложит новый контракт Джикии — раскрыты детали эксклюзив

31 Января 2024 • 18:22 Комментировать (1)

Московский «Спартак» планирует продлить трудовой договор с защитником и капитаном команды Георгием Джикией.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководство «красно-белых» намерено предложить 30-летнему футболисту новый трудовой договор сроком на два года с возможностью продления еще на один сезон. По нашей информации, «Спартак» готов платить Джикии 1,7 миллиона евро год, а с учетом бонусных выплат сумма может вырасти до двух миллионов евро.

Джикия защищает цвета «Спартака» с 2017 года. В текущем сезоне игрок принял участие в девяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Действующий контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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Комментарии (1) Все комментарии
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wertygaz
31 Января 2024 в 18:27
Я бы тоже за такую ЗП на скамеечке посидел. А то работодатель совсем мало платит… у него тоже все деньги на футболистов уходят видимо…
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