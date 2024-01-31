Лесовой не полетел на второй сбор с «Динамо»

Полузащитник Даниил Лесовой всё же не полетел с московским «Динамо» на второй зимний сбор.

«Лесовой не полетел с командой на второй сбор «Динамо», - сообщил источник «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что у Лесового проблемы с переходом в новую команду, а именно «Маккаби» из города Хайфа. В клубе даже подтвердили информацию о том, что Даниил покинул Израиль и, вероятно, продолжит тренироваться в московском клубе.

В «Динамо» Лесовой с лета 2020 года, его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до 30 июня 2025 года. В этом сезоне он сыграл за московский клуб в 13 матчах и оформил один ассист.