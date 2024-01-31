Форвард ЦСКА Фёдор Чалов продолжает вести переговоры с клубом о новом трудовом соглашении.

Ранее сообщалось, что столичный коллектив предлагает 25-летнему футболисту примерно полтора миллиона евро в год, однако в клубе не подтвердили данную информацию.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», ЦСКА предложил Чалову оклад размером в 1,8 млн евро в год без учета бонусных выплат за различные спортивные достижения.

Действующий контракт Чалова с «армейцами» рассчитан до конца 2024 года. Согласно сведениям интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 млн евро.