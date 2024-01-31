Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в обозримом будущем может продолжить карьеру в Европе. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», интерес к 25-летнему футболисту проявляют два клуба из чемпионата Франции. О каких именно клубах идёт речь, наш источник не уточнил. Трансфер Чалова может состояться летом.

В сезоне 2023/2024 Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 11 голов и три результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Фёдора Чалова в 12 миллионов евро. Действующий контракт игрока рассчитан до конца 2024 года.