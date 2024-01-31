Вингер аргентинского клуба «Ривер Плейт» Пабло Солари может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Как стало известно «Чемпионату», кубанский клуб готовил данный трансфер на протяжении нескольких месяцев. Сообщается, что отступные за 22-летнего футболиста составляют 25 миллионов евро.

Стоит сказать, что в ноябре ходили слухи о заинтересованности в аргентинце со стороны известных европейских команд. Речь шла об испанской «Валенсии», а также итальянских «Наполи» и «Ювентусе».

В 2023 году Солари появился на поле в 46 матчах с учетом всех турниров, забил 12 мячей и записал на свой счет 12 ассистов.