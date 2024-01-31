«Пари НН» снова огорчил «Родину», теперь в контрольной игре

Нижегородский «Пари НН» в эту среду играл против московской «Родины», клуба Мелбет-Первой лиги в рамках товарищеского матча. «Горожане» оформили над оппонентами из Москвы победу.

Голов команды много не забили – исход игры решил один единственный мяч от нападающего нижегородцев Хуана Босельи.

Напомним, что «Пари НН» в конце прошлого сезона одолел «Родину» по сумме двух стыковых матчей (3:2) и не пустил «патриотов» в Премьер-лигу.

В следующем контрольном матче нижегородцы Сергея Юрана встретятся с «Ростовом», 21 февраля. «Родина» сыграет 3 февраля с «Краснодаром».