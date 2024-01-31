Центральный полузащитник «Ломмеля» Робин Хенкенс рассказал сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», каким ему запомнился бывший одноклубник, а теперь нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде.

- Да, конечно, я хорошо помню Манфреда. Он всегда выкладывался на 100%, как в матчах, так и на тренировках. Он совсем не крупный, но достаточно сильный, чтобы протащить мяч вперед или бороться с защитниками. Еще мне очень нравилось, как он принимал мяч между линиями и работал в ограниченных зонах, чтобы уходить от защитников и бить по воротам.

- Каким он был за пределами поля?

- Он был очень доброжелательным и внимательным. Тогда он говорил только по-испански, но все равно пытался наладить контакт с другими игроками, спрашивал какие-то вещи и довольно быстро стал изъясняться на английском. Манфред тогда был совсем ребенком, но было видно, что он очень трудолюбивый и знает, чего хочет от футбола и от жизни.

- Как вы думаете, у него получится в «Спартаке»?

- Я мало, что знаю о «Спартаке» и чемпионате России, но тот путь, который прошел Манфред заставляет меня не сомневаться, что «Спартак» станет для него новой успешной главой перед какой-нибудь топовой европейской командой.

Напомним, что Угальде проследовал из «Ломмеля» в «Спартак» транзитом через нидерландский «Твенте», в котором в этом сезоне забил девять голов и оформил семь ассистов.

Камоцци считает, что Угальде может стать звездой РПЛ