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Ежов: «Борьба за золото РПЛ будет до последнего тура» эксклюзив

31 Января 2024 • 17:36 Комментировать

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о первой части сезона, сборах и борьбе за медали.

- Как прошли первые сборы?

- Они получились тяжелыми. Глупо от себя требовать чего-то нереального. Главное – вернуть свои кондиции, которые были. Все-таки отпуск выдался длинный. Так что потихоньку вкатываемся в работу. Доволен, что получается не очень быстро уставать.

- Из отпуска вышли с лишними килограммами?

- Что-то набрал, но уже успешно все скидываю. Так что даже что-то сладкое себе позволял в отпуске. Тортик, например (улыбается).

- В первой части сезона «Крылья Советов» выступили здорово, даже полидировать успели. Довольны?

- Грех жаловаться. Если бы перед началом сезона нам об этом сказали, мы были бы довольны. Но глядя на прошедшие матчи, можно сказать, что мы где-то недобрали очки. В Москве со «Спартаком» провалили начало встречи и проиграли ее уже на 8-й минуте. Упустили победу с «Локомотивом» в самом конце. С ЦСКА тоже. Но были встречи, где нам повезло.

- Перед сезоном никто не рассматривал вашу команду как претендента на медали, но сейчас отрыв от третьего места 3 очка.

- В том году тоже нас не рассматривали, как претендентов на вылет, а мы чуть не вылетели из РПЛ. Поэтому футбол, отчасти, дело случая.

- Как смотрите на интригу в чемпионской гонке?

- Уверен, борьба будет до последнего тура, а не так, как обычно, когда за четыре-пять туров до финиша все уже определилось. Это уже что-то новое. Интересно. «Краснодар» - достойный соперник для «Зенита». Я больше всего верю в эти две команды, нежели в остальных.

- А в борьбе за третье место у кого больше шансов?

- У «Крыльев Советов», конечно. Я оптимист. Без этого никуда (смеется).

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- Следите, как усиливаются конкуренты?

- Не особо. За нас наши матчи все равно никто не выиграет. А что происходят в других клубах, мне не очень интересно.

- Нельзя не спросить про переход Салтыкова в «Локомотив». Для вашей команды это главная трансферная новость зимы. Как отреагировали?

- Порадовались за него. Это большой шаг вперед для Никиты. Любой футболист хочет расти и развиваться. Тем более молодой парень. Это отличная возможность для Салтыкова.

- Как-то быстро он проделал путь от «Акрона» до российского топ-клуба. Не находите?

- Почему нет, если у него получается? Какие могут быть вопросы? Молодец. Пусть дальше так же старается. Главное, чтобы здоровье позволило. А конкуренции он не боится. Ее глупо бояться, потому что через нее ты растешь, даже если меньше играешь. В будущем это однозначно поможет.

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- Бывшие игроки «Крыльев Советов» Глушенков и Пиняев по-разному проявили себя в «Локомотиве». У Максима здорово получилось, а от Сергея ожидали большего. Следите за ребятами?

- Начну с того, что Глушенков постарше. Причем прилично. Он более готовый футболист. А Пиняев всего пару лет играет на высоком уровне. Это наша звездочка, и от него очень многого требуют. Всему свое время. Я уверен, что Сергей еще удивит тех, кто думает, что он погас.

- Почему молодые звездочки из «Крыльев Советов» перебираются, в основном, в «Локомотив»?

- Просто философия игры у нас похожая. Мы играем в атакующий футбол, как и они. Поэтому ребята из Самары - более подходящий вариант для железнодорожников.

Елена Григорьевская


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Краснодар Роман Ежов Максим Глушенков Сергей Пиняев Никита Салтыков ещё теги
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