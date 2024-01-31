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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров: «Локомотив» не сможет бороться за чемпионство

31 Января 2024 • 17:31 Комментировать (1)

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о шансах «Локомотива» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Команда только строится, не знаю, какие у них задачи. В этом году они не смогут бороться за чемпионство, но команда хорошая. Семь очков — довольно большой отрыв, который тяжело отыграть», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

После 18 туров подопечные Михаила Галактионова занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 31 набранное очко. Лидер РПЛ — «Краснодар», который в первой части сезона заработал 38 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Быстров
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TEREX
31 Января 2024 в 17:37
во как..)) вофка знаит..вофка плавал..))
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