Быстров: «Локомотив» не сможет бороться за чемпионство

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о шансах «Локомотива» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Команда только строится, не знаю, какие у них задачи. В этом году они не смогут бороться за чемпионство, но команда хорошая. Семь очков — довольно большой отрыв, который тяжело отыграть», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

После 18 туров подопечные Михаила Галактионова занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 31 набранное очко. Лидер РПЛ — «Краснодар», который в первой части сезона заработал 38 баллов.