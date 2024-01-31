Камоцци считает, что Угальде может стать звездой РПЛ

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о новичке московского «Спартака» Манфреде Угальде, который перебрался в стан «красно-белых» из «Твенте».

«Угальде — перспективный игрок, но многое зависит от того, как его будет использовать тренер. Качественнее ли он Николсона и Бальде? Да, но это разноплановые футболисты», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Как считает агент, Угальде может стать звездой Российской премьер-лиги.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

В 19-м туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на выезде с «Зенитом». Матч пройдет в начале марта.