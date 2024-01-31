Пименов прокомментировал трансфер Хамулича в «Локомотив»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался о переходе форварда Саида Хамулича из «Тулузы» в стан «красно-зелёных».

«Команде не хватает форвардов. Нападающие – Дзюба и Сулейманов, и все. Конечно, если команда рассчитывает на что-то большее, то конкуренцию на этой позиции надо делать более мощной», — приводит слова Пименова Metaratings.

При этом эксперт отметил, что Хамуличу еще предстоит выиграть борьбе за место в стартовом составе у Дзюбы и Сулейманова.

В эти минуты «Локомотив» проводит товарищеский матч против «Урала». За всеми событиями игры можно следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.