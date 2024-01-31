Полузащитник «Зенита» Данила Козлов перешёл в «Балтику». Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Отмечается, что «Зенит» будет иметь право приоритетного выкупа игрока.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Данилу Козлова и желает удачи в составе новой команды!» — говорится в сообщении «Зенита».

В составе первой команды «Зенита» 19-летний Козлов провёл три матча, не сумев отметиться в них результативными действиями. Сейчас рыночная стоимость молодого футболиста составляет 150 тысяч евро.

Отметим, что после 18 туров РПЛ «Балтика» расположилась на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков.