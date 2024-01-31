​Тикнизян быстро забил «Уралу»

В последний день января «Локомотив» в рамках подготовки ко второй части сезона проводит товарищеский матч против «Урала». Московской команде удалось быстро открыть счёт – автором гола стал защитник Наир Тикнизян.

Следить за дальнейшим развитием событий на поле в этом матче можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Отметим, что в зимнее трансферное окно подписать Наира Тикнизяна пытался «Зенит». Переход сорвался из-за того, что питерский клуб не договорился с игроком об условиях контракта – так писали в прессе.