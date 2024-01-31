​Ещенко: «У нас была хорошая банда в «Спартаке» с Фернандо»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко вспомнил о чемпионском сезоне московской команды.

«У нас была хорошая банда в «Спартаке» с Фернандо. Выстроился коллектив, в котором все дополняли друг друга: и игроки, и персонал. Было единение», - сказал Ещенко «Спорт-Экспрессу» после того, как Фернандо вспомнил его в интервью.

Напомним, что «Спартак» становился чемпионом России в сезоне 2016/2017. Тогда главным тренером команды был итальянский специалист Массимо Каррера.

На текущий момент, после восемнадцати сыгранных туров, «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.