Пименов — о сумме трансфера Угальде: «Если он принесёт чемпионство «Спартаку», то не многовато»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал трансфер форварда Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак».

«Не много ли 13 миллионов за него? Если он принесет чемпионство «Спартаку», то не многовато, а на данный момент — многовато. Будем смотреть по результатам, чтобы оценивать этого игрока», — приводит слова Пименова Metaratings.

В первой половине сезона 21-летний Угальде принял участие в 25 встречах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и стал автором семи ассистов.

2 февраля «Спартак» проведет первый товарищеский матч в 2024 году – соперником станет «Торпедо».