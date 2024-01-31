Агент Миладиновича: «Контракт с «Тоболом» согласован»

Антон Синьков, агент бывшего защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, сообщил, что в ближайшее время сербский игрок подпишет контракт с казахстанским «Тоболом».

«Переговоры с «Тоболом» находятся в продвинутой стадии, контракт согласован, хотя ещё не подписан. Сегодня ночью Иван вылетает в Анталью, где клуб проводит сборы, а уже завтра он может официально стать футболистом «Тобола», — цитирует Синькова «РБ Спорт».

При этом агент подчеркнул, что интерес к Миладиновичу также проявляют команды из Грузии, Японии и Израиля.

В текущем сезоне 29-летний защитник провёл в составе «Сочи» 21 матч, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.