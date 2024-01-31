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Агент: «Угальде — это самый перспективный игрок Коста-Рики» эксклюзив

31 Января 2024 • 16:06 Комментировать

Известный агент из Коста-Рики Адольфо Эрнандес Агилар в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о новичке московского «Спартака» Манфреде Угальде.

— Манфред сильно вырос с момента, когда он совсем юным дебютировал здесь, в Коста-Рике. Он играл за самый титулованный клуб Коста-Рики, который всегда отличался выстроенной структурой. Пожалуй, его самые сильные стороны — это настойчивость и бесстрашие. Он абсолютно ничего не боится, лезет в борьбу. Манфред настоящий бомбардир, он знает, что нужно делать, чтобы забивать, хорошо работает ногами, достаточно техничен. Слабостью же может стать невысокий рост и общая физика, но до сих пор это не мешало ему забивать. Манфред отличный игрок.

— Насколько высоко он котируется в Коста-Рике?

— На сегодняшний день это самый перспективный игрок страны. Мы надеемся, что он станет настоящей звездой и поможет выйти на чемпионат мира 2026 года.

— Как вы думаете, у него получится добиться успеха в «Спартаке»?

— Не сомневаюсь, что он добьется успеха в «Спартаке». Уверен, через 3-4 года он будет выгодно продан в одну из 4-х ведущих лиг Европы.

29 января «Спартак» объявил о переходе 21-летнего Угальде из «Твенте». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Манфред Угальде Адольфо Эрнандес Агилар ещё теги
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