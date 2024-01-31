​Белоус объяснил неудачный опыт Урунова в «Спартаке»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус вспомнил о неудачном опыте полузащитника Остона Урунова в «Спартаке».

Напомним, что Урунов переходил в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В итоге за первую команду «красно-белых» узбекистанский полузащитник отыграл только девять матчей, в которых забил один гол.

«Рановато ему было переходить, потому что было большое давление из-за этого трансфера. Одна фотография с сумками из ЦУМа просто задавила Урунова. При том, что Остон действовал на поле достаточно интересно», - цитирует Белоуса Metaratings.

Добавим, что на текущий момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.