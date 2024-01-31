Точилин рассказал, с чем были связаны проблемы Игнатьева в «Сочи»

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением об экс-нападающем южан Иване Игнатьеве, который вчера, 30 января, перешёл в сербский клуб «Железничар».

По мнению специалиста, главные проблемы 25-летнего футболиста связаны с психологией. При этом Точилин отметил, что в плане отношения к делу претензий к Игнатьеву у него не было.

«К сожалению, неудачи, которые случались с ним, оказывали серьёзное воздействие на его психологическое состояние. Что касается его профессионального отношения и работоспособности, у нас не было претензий. Было видно, что Иван просто испытывал психологическое напряжение», — цитирует Точилина «Чемпионат».

В текущем сезоне Игнатьев провёл за «Сочи» 18 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.