Клубы РПЛ раздумывают над подписанием игрока сборной Колумбии Риверы

Целый ряд клубов РПЛ рассматривают вариант с подписанием колумбийского полузащитника Даниэля Руиса Риверы, который сейчас выступает за «Мильонариос».

По информации Metaratings, для самого 22-летнего игрока вариант с возможным переходом в российский клуб не является приоритетным. Сумма этого трансфера оценивается в 5-6 миллионов евро.

За «Мильонариос» Ривера выступает с января 2022 года. В общей сложности в футболке колумбийского клуба полузащитник провёл 123 матча, забил 15 голов и отдал 22 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 3,5 миллиона евро.