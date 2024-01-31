Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил влияние иностранных футболистов на российский футбол.

«Надо, чтобы РФС ввел более жесткий лимит на легионеров и уменьшил количество иностранцев в нашем чемпионате. Часто бывает такое, что приехавшие игроки не сильнее наших. И приезжают они в большом количестве. В «Зените» уже больше десяти бразильцев — куда это годится? Мы не участвуем в еврокубках, поэтому сейчас использование иностранцев не оправдано. Нужно, пока мы в изоляции, воспитывать своих футболистов и давать им возможность получать игровую практику на уровне РПЛ. Только тогда возможно увидеть реальный рост качества», — сказал Хомуха.