Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран раскрыл свой тренерский секрет.

По словам 54-летнего специалиста, он полностью отдаётся своему любимому делу и всегда вовлечён в процесс.

«Пожалуй, в работе я максималист. Иногда даже жена говорит, что нужно немного отвлекаться в выходные, а я всё равно весь в процессе, в команде», — цитирует Юрана пресс-служба нижегородского клуба.

Также тренер подчеркнул, что ему помогает большой опыт работы с великими специалистами.

После 18 туров РПЛ «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Свой первый официальный матч в 2024 году нижегородцы проведут в начале марта против «Факела».