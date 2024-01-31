Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран раскрыл свой тренерский секрет

31 Января 2024 • 14:10 Комментировать

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран раскрыл свой тренерский секрет.

По словам 54-летнего специалиста, он полностью отдаётся своему любимому делу и всегда вовлечён в процесс.

«Пожалуй, в работе я максималист. Иногда даже жена говорит, что нужно немного отвлекаться в выходные, а я всё равно весь в процессе, в команде», — цитирует Юрана пресс-служба нижегородского клуба.

Также тренер подчеркнул, что ему помогает большой опыт работы с великими специалистами.

После 18 туров РПЛ «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Свой первый официальный матч в 2024 году нижегородцы проведут в начале марта против «Факела».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе Варианты для Хави после ухода из «Барселоны» Источник: Артета решил покинуть «Арсенал»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории Хави — о VAR: «Это позор!»
Спортивные новости
Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Вердикт Спортивного арбитражного суда по Валиевой: 4 года дисквалификации «Амур» в результативном матче с 13 голами переиграл «Металлург» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Января
14:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Вендела: «Порту» хочет от ЦСКА 5 миллионов евро за игрока»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Клубы РПЛ раздумывают над подписанием игрока сборной Колумбии Риверы
14:10 · Россия. Премьер-лига
Юран раскрыл свой тренерский секрет
14:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игорь Денисов — новый тренер академии «Торпедо» официально
14:02 · Россия. Премьер-лига
Ньямси прошёл обследование для «Локомотива»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Угальде: «Оказаться в «Спартаке» - это мечта»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер сборной России: «Отказываться от легионеров не вижу смысла» эксклюзив
13:50 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Сомневаюсь, реально ли Угальде — футболист, который нужен «Спартаку»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «15 миллионов за Угальде - это сумасшествие!»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «После «Краснодара» у Игнатьева ничего не получается, ему надо было уезжать в Европу»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев — об уходе из «Краснодара»: «Иногда неправильно подбираю тон»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Веденеев не верит в то, что Вендел и Клаудиньо нарушают дисциплину
13:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» поздравил Миллера с днём рождения
12:56 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Локомотива» Хамулич обратился к болельщикам
12:43 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян принял решение по переходу в «Зенит»
Все новости
Рекомендуем