Ньямси прошёл обследование для «Локомотива»

Защитник Жерзино Ньямси стал ближе к трансферу в «Локомотив». Как сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», 27-летний футболист уже прошёл медицинское обследование для московского клуба. Никаких проблем выявлено не было, и теперь сторонам нужно оформить документы, прежде чем Ньямси подпишет контракт с «железнодорожниками».

В последние два с половиной сезона Ньямси выступал за «Страсбург» во Франции. В 69 матчах за этот клуб защитник записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 5 миллионов евро.