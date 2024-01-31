Угальде: «Оказаться в «Спартаке» - это мечта»

Нападающий Манфред Угальде, перешедший в московский «Спартак», высказался о своем трансфере.

«Я знаю, что это самая популярная команда России. Оказаться в таком клубе - просто мечта. Все мои мысли только о дебюте, когда я смогу выйти на поле и на глазах у болельщиков забить гол», - приводятся слова футболиста на ютуб-канале «красно-белых».

21-летний форвард перешел в «Спартак» в начале этой недели. Стороны подписали контракт до конца июня 2028 года.

В первой части сезоне Манфред играл за «Твенте». Он провел 18 матчей, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

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