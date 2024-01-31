Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил перспективы развития Российской премьер-лиги.

«Ростов», кажется, понял, что долго и качественно выступать только с одними молодыми ребятами в составе не получится. Чтобы сделать шаг вперед, надо иметь опытных футболистов хорошего уровня.

В нашем чемпионате не получится достигнуть результата с исключительно российским составом. Да это и не надо. Истина всегда посередине. Разумно иметь в чемпионате и сильных иностранных футболистов, и наших потихоньку растить. Отказываться от легионеров не вижу смысла. Надо стремиться к балансу, а не как обычно бросаться из стороны в сторону. Не понимаю людей, которые кричат: «Все, теперь будут играть только наши. Убирайте всех иностранцев», - сказал Балахнин.

РПЛ сейчас находится на зимнем перерыве. Турнир возобновится в марте.