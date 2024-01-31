Корнеев: «15 миллионов за Угальде - это сумасшествие!»

Экс-спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев высказал мнение о переходе нападающего Манфреда Угальде в московский «Спартак» за 15 миллионов евро.

«Абсолютно неадекватная цена. Угальде не стоит даже половины этой суммы! Учитывая то, из какого чемпионата и из какого клуба он приходит, 15 миллионов - это сумасшествие!» - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

До перехода в московский клуб Угальде выступал в Нидерландах за «Твенте».

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий сыграл 18 поединков в Эредивизии. На счету форварда семь забитых мячей и шесть голевых передач.