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Тарханов: «После «Краснодара» у Игнатьева ничего не получается, ему надо было уезжать в Европу»

31 Января 2024 • 13:40 Комментировать

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о карьере нападающего Ивана Игнатьева, который вчера, 30 января, официально стал игроком сербского клуба «Железничар».

Напомним, текущий сезон 25-летний футболист начинал в «Сочи». Ранее же он выступал за «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар».

По мнению Тарханова, Игнатьев поступил правильно, уехав выступать в европейский чемпионат.

«После «Краснодара» у Игнатьева ничего не получается. То блеснёт, то уйдёт в тень. Ему надо было уезжать в Европу. Не могу сказать, получится у него в Сербии или нет. В «Краснодаре» Иван отлично играл, а потом произошёл спад. Может, не понимал требований тренеров», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Игнатьев провёл в составе «Сочи» 18 матчей, забил в них два мяча и отдал одну результативную передачу. Отметим, что свой родной клуб «Краснодар» Игнатьев покинул в начале 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Железничар Иван Игнатьев ещё теги
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