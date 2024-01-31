«Зенит» поздравил Миллера с днём рождения

Пресс-служба петербургского «Зенита» поздравила Алексея Миллера с днем рождения. Сегодня, 31 января, председателю правления ПАО «Газпром» исполнилось 62 года.

«Уважаемый Алексей Борисович! Мы желаем Вам здоровья, успехов и сохранения духа истинного болельщика, который позволит нам с Вами достичь множества новых ярких побед - как на поле, так и за его пределами!» - говорится в публикации «сине-бело-голубых».

После 18 туров чемпионата России петербургский клуб набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два балла.