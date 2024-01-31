Тикнизян принял решение по переходу в «Зенит»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян продолжает находиться в сфере интересов петербургского «Зенита». Как стало известно журналистам «Чемпионата», «сине-бело-голубые» не отказались от идеи подписания армянского игрока. Питерцы намерены продолжить переговорный процесс с «железнодорожниками».

В то же время Тикнизян не хочет вести переговоры с чемпионом РПЛ. Для футболиста вопрос с трансфером сейчас закрыт.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний защитник сыграл 16 поединков. Наир отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.