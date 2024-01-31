«Балтика» усилится полузащитником «Зенита»

Полузащитник петербургского «Зенита» Данила Козлов близок к смене клубной прописки. Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресса», новым местом работы 19-летнего хавбека станет калининградская «Балтика».

Переговоры между сторонами находятся на финальной стадии. Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.

В первой половине нынешнего сезона Данила выступал за молодежную команду «сине-бело-голубых». Полузащитник принял участие в 17 поединках, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и восемь результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 150 тысяч евро.