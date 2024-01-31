Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на трансфер Манфреда Угальде в «Спартак».

«Для кого-то покупка игрока за 15 миллионов евро это риск, а для кого-то нет. Может, «Спартак» таким образом поддерживает престиж клуба. Наверное, трансфер Угальде можно будет оценить несколько позже. Пока рано судить о игровых возможностях этого футболиста. Сегодня мы не имеем права оценивать этот трансфер. Возможно, он лучше Месси. А, возможно, не умеет играть. Мы не знаем. Пока я не берусь говорить, насколько этот трансфер логичен», - сказал Игнатьев.

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